Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarını önlemek amacıyla Sivaslı ve Banaz ilçelerinde operasyon düzenledi. Sivaslı ve Banaz Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesindeki operasyonda iki şüphelinin evinde arama yapıldı. Aramalarda; 72 kök Hint keneviri, 542 gram kubar esrar, 9 bin 540'ı bandrolsüz, dolu, 217 bin 600 adedi ise sahte bandrollü boş olmak üzere toplam 227 bin 140 makaron ve 53 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi. 2 şüpheli hakkında 'Uyuşturucu imal edip, satmak ve 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet' suçlarından adli işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA