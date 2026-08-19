İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), ''Son dönemde gerçekleştirilen çeşitli operasyonlarda birtakım sosyal yapıların sistematik ve kategorik biçimde hedef alındığı' yönündeki iddialar dezenformasyon içermektedir' açıklamasını yaptı.

DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Bazı sosyal medya mecralarında yer alan 'son dönemde gerçekleştirilen çeşitli operasyonlarda birtakım sosyal yapıların sistematik ve kategorik biçimde hedef alındığı' yönündeki iddialar dezenformasyon içermektedir. Tüm adli ve idari süreçler; herhangi bir oluşumun adı, niteliği veya toplumsal aidiyeti üzerinden değil, somut olaylar, hukuka aykırı fiiller ve elde edilen deliller çerçevesinde, ilgili mevzuat doğrultusunda yetkili makamlar tarafından yürütülmektedir. Kamuoyunun yalnızca resmi açıklamaları dikkate alması; kasıtlı olarak paylaşılan manipülatif içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur' denildi.