Etimesgut ve Sincan'da Ulaşım İçin Kritik Uyarı

Bunlar da ilginizi çekebilir

Manifest Global Ekranda: Wembley Konseri Netflix Belgeseli Oluyor!

Çubuk Turşu Festivali'ne Ünlü Akını: Hangi Sanatçı Ne Zaman Çıkacak?

BAZGİRET’TEN YÜKSELEN DOĞA ÇIĞLIĞI: "BU COĞRAFYANIN DEĞERİ PARAYLA ÖLÇÜLEMEZ!"

Anthony Musaba, yeni sezonda Norwich City formasıyla İngiltere Championship’te mücadele edecek.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, “Kulübümüz, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadromuza katılan profesyonel futbolcumuz Anthony Musaba'nın 1 yıllık kiralık transferi konusunda İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City ile anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza başarılı bir sezon dileriz” ifadelerine yer verildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Anthony Musaba’nın 1 yıllığına İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City’ye kiralanması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Fenerbahçe, Anthony Musaba’nın geleceğiyle ilgili kararını açıkladı. Sarı-lacivertli ekip, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı profesyonel futbolcunun İngiltere’ye kiralandığını duyurdu.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://sonsoz.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.