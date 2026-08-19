Fenerbahçe, Anthony Musaba’nın geleceğiyle ilgili kararını açıkladı. Sarı-lacivertli ekip, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı profesyonel futbolcunun İngiltere’ye kiralandığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Anthony Musaba’nın 1 yıllığına İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City’ye kiralanması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Fenerbahçe’den Musaba’ya Başarı Dileği
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, “Kulübümüz, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadromuza katılan profesyonel futbolcumuz Anthony Musaba'nın 1 yıllık kiralık transferi konusunda İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City ile anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza başarılı bir sezon dileriz” ifadelerine yer verildi.
Anthony Musaba, yeni sezonda Norwich City formasıyla İngiltere Championship’te mücadele edecek.