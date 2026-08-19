“Yalı Çapkını” dizisinin setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Beril Pozam ile Ersin Arıcı, evliliklerinin ikinci yıl dönümünde bebek heyecanı yaşıyor. Mutlu çiftin ilk çocuklarını beklediği, Beril Pozam’ın ise 3 aylık hamile olduğu öğrenildi.

BEBEKLERİNİN CİNSİYETİNİ HAFTAYA ÖĞRENECEKLER

Dün Mert Demir konserini birlikte izleyen Beril Pozam ile Ersin Arıcı’nın, bebeklerinin cinsiyetini önümüzdeki hafta öğreneceği belirtildi.

Son olarak “Kıskanmak” dizisinde rol alan Beril Pozam’ın bir süre oyunculuğa ara vererek anneliğe hazırlanmaya başladığı ifade edildi. Ersin Arıcı ise Mardin’de çekimleri gerçekleştirilen “Uzak Şehir” dizisinin kadrosunda yer almaya hazırlanıyor.

Çiftin bebek haberi, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.