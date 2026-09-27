Geçen hafta Kutsi'nin konuk olduğu ve Doktorlar dizisinin sevilen karakterleri Ela ile Levent'i canlandıran Yasemin Özilhan ve Kutsi'nin buluşmasıyla dikkat çeken Tuzlu Kahve, bu kez Kavak Yelleri sürpriziyle izleyicilerin karşısına çıkacak.

Kavak Yelleri oyuncuları yıllar sonra buluşuyor

Tuzlu Kahve dizisinin ilk bölümünde Ceren Moray ve Sarp Apak'ı birlikte gören izleyiciler, iki oyuncunun geçmişte rol aldığı Kavak Yelleri dizisini hatırlamıştı. Sosyal medyada oyuncuların yeniden aynı projede buluşması için senariste sahne önerileri yapılmıştı.

İzleyicilerin beklentisi yeni bölümde gerçeğe dönüşüyor. Tuzlu Kahve'nin salı akşamı ekrana gelecek bölümünde Ceren Moray ve Sarp Apak, Kavak Yelleri'ndeki rol arkadaşları Dağhan Külegeç ve Pelin Karahan ile karşılaşacak.

Tuzlu Kahve'den Kavak Yelleri'ne gönderme

Tuzlu Kahve'nin yeni bölümünde gerçekleşecek buluşmadan kamera arkası görüntüleri de paylaşıldı. Dizinin yapımcısı Polat Yağcı, sosyal medya hesabından yayınladığı görüntülerle Kavak Yelleri'nin unutulmayan lunapark sahnesine gönderme yaptı.

Yıllar sonra yeniden bir araya gelen oyuncuların kamera arkası görüntüleri, Kavak Yelleri hayranları arasında da büyük ilgi gördü.

Ceren Moray, Sarp Apak, Dağhan Külegeç ve Pelin Karahan'ın aynı sahnede buluşacağı Tuzlu Kahve'nin yeni bölümü, Kavak Yelleri izleyicilerine nostaljik anlar yaşatacak.