elevizyon ekranlarında pazartesi akşamı reyting yarışı izleyicilerin tercihleriyle şekillendi. 21 Eylül Pazartesi günü yayınlanan dizi, program ve yapımların reyting sonuçları belli olurken, kategoriler arasındaki sıralama dikkat çekti.

Total reyting sonuçlarında zirve değişti

Total kategorisinde gecenin en çok izlenen yapımı Altı Üstü İstanbul oldu. ATV ekranlarında yayınlanan yapım, rakiplerini geride bırakarak zirveye yerleşti.

Uzun süredir reyting yarışının üst sıralarında bulunan Uzak Şehir, Total kategorisinde yüzde 6,97 reyting ve yüzde 22,77 izlenme payı elde ederek ikinci sırada kaldı.

Uzak Şehir AB ve ABC1'de zirvede

Total kategorisinde liderlik el değiştirse de Uzak Şehir, diğer izleyici gruplarındaki üstünlüğünü sürdürdü. Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi, AB ve ABC1 reyting kategorilerinde birinci sırada yer alarak pazartesi akşamının dikkat çeken yapımlarından biri oldu.

21 Eylül Pazartesi reyting sonuçlarında kategorilere göre oluşan farklılık, yapımların izleyici gruplarındaki performanslarının da birbirinden ayrıştığını ortaya koydu.