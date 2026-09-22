YENİ Parti’de ilçe başkanlığı seçimleri öncesi adaylar çalışmalarını hızlandırırken, Çankaya İlçe Başkanlığına aday olan Psikolog Ercan Başal, SONSÖZ’ü ziyaret etti.

SONSÖZ Gazetesi ve SONSÖZ.com.tr sahibi Abdi Pehlivan ile görüşen Ercan Başal, Çankaya’da “yeni nesil siyaset” anlayışını hayata geçirmek amacıyla yola çıktıklarını söyledi.

Ziyarete Ercan Başal ile birlikte öğretmen Memet Erbaş, Saadet Burcu Akkaya ve Mehtap Gün de katıldı.

SONSÖZ.com.tr Haber Editörü Abbas Satır’ın sorularını da yanıtlayan Psikolog Ercan Başal, hedeflerinin yalnızca söylem değişikliği olmadığını belirterek, üyelerin karar alma süreçlerine doğrudan katıldığı, mahalleden başlayan, liyakati esas alan, eleştiriye açık ve hesap verebilir bir örgüt yapısı oluşturmak istediklerini ifade etti.

“ÖZGÜR ÖZEL’İN YENİ ÖRGÜTLENME MODELİ”

Ercan Başal, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in ortaya koyduğu yeni örgütlenme modelinin temelinde doğrudan katılımın bulunduğunu belirterek, ilçe ve il başkanlarının yanı sıra genel başkanın da doğrudan üyeler tarafından seçilmesinin öngörüldüğünü söyledi.

Mahalle meclislerinin kurulacağını belirten Başal, üyelerin yalnızca seçim dönemlerinde değil, örgütün günlük çalışmalarında da söz ve karar sahibi olacağını dile getirdi.

Başal, “Yeni nesil siyaset anlayışında üye yalnızca seçimden seçime hatırlanan kişi olmayacak. Mahalleden başlayan, üyelerin söz, yetki ve karar süreçlerinde etkin olduğu bir örgüt yapısı oluşturacağız” dedi.

“ÇANKAYA BU MODEL İÇİN GÜÇLÜ BİR ZEMİN”

Çankaya’nın sahip olduğu siyasi ve toplumsal birikimin yeni yönetim anlayışının uygulanması açısından önemli bir zemin oluşturduğunu ifade eden Ercan Başal, farklı görüşlerin dışlanmadığı bir örgütlenme hedeflediklerini söyledi.

Üye ile yönetim arasındaki mesafenin ortadan kaldırılması gerektiğini belirten Ercan Başal, kararların kapalı kapılar ardında değil, katılımcı bir anlayışla alınacağını kaydetti.

“KAPIMIZ HERKESE AÇIK”

SONSÖZ Gazetesi ve SONSÖZ.com.tr sahibi Abdi Pehlivan da Ercan Başal’a çalışmalarında başarılar diledi.

Çankaya’nın Ankara’nın ve Cumhuriyetin önemli merkezlerinden biri olduğunu belirten Abdi Pehlivan, “Çankaya, Atatürk’ün ve Cumhuriyetin Çankaya’sıdır. Ülkemizin önemli ilçelerinden biridir. SONSÖZ Yayın Grubu olarak herkese kapımız açıktır” ifadelerini kullandı.