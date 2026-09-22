Güney Kore’de düzenlenen 2026 Dünya Tekvando Poomsae Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden milli sporcular, organizasyonu 1 altın ve 2 bronz madalyayla tamamladı. 36 sporcuyla mücadele eden milli takım, Dünya Tekvando Poomsae Şampiyonası’nda 2016’dan bu yana süren 10 yıllık altın madalya hasretini sona erdirdi.

Milli tekvandocular yurda döndü

Güney Kore’nin Chuncheon kentinde düzenlenen 2026 Dünya Tekvando Poomsae Şampiyonası’nda 1 altın ve 2 bronz madalya kazanan milli sporcular, yurda döndü.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, yönetim kurulu üyeleri, antrenörler ve tekvando camiası, tarihi başarıya imza atan milli sporcuları Esenboğa Havalimanı’nda çiçeklerle karşıladı.

Türkiye şampiyonayı 3 madalyayla tamamladı

83 ülkeden 1417 sporcunun katıldığı Dünya Tekvando Poomsae Şampiyonası, 5 gün sürdü. Türkiye, organizasyonda 30 disiplinde 36 sporcuyla mücadele etti.

Milli sporcular, şampiyonada 1 altın ve 2 bronz olmak üzere toplam 3 madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti. Türkiye ayrıca 2016 yılından bu yana Dünya Tekvando Poomsae Şampiyonası'nda devam eden altın madalya hasretini de sona erdirdi.

Milli sporcular: Bayrağımızı en yükseğe taşıdık

Şampiyonada altın madalya kazanan Mustafa Yılmaz, Mehmet Örkan ve Teyfik Çelik, Esenboğa Havalimanı’nda açıklamalarda bulundu.

Milli sporcular, Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmenin ve Türk bayrağını en yükseğe taşımanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, başarıda emeği geçenlere teşekkür etti.

Bahri Tanrıkulu: Takımımızla gurur duyuyoruz

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu da milli takımın başarısından dolayı gurur duyduklarını söyledi.

Tanrıkulu, “Takımımızla gurur duyuyoruz, 36 sporcuyla yarıştık. Ülkemizi çok güzel temsil ettiler. Sporcularımız uzun zamandır dünya şampiyonluğu yaşamıyordu. Bu şampiyonluk bizim için çok önemli” dedi.

Desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve bakanlığa teşekkür eden Tanrıkulu, 2028 yılında Dünya Tekvando Poomsae Şampiyonası’na Türkiye’nin ev sahipliği yapacağını hatırlattı.

Tanrıkulu, şampiyonanın Antalya’da düzenleneceğini belirterek, “2028'de Antalya'da bu takımdan tekrar dünya şampiyonlukları bekliyoruz. Onların başarısıyla gurur duyuyoruz, Türk sporuna hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

2028 Dünya Tekvando Poomsae Şampiyonası Antalya’da

Dünya Tekvando Poomsae Şampiyonası, 2028 yılında Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenecek.

Türkiye, Güney Kore’deki şampiyonada elde ettiği 1 altın ve 2 bronz madalyanın ardından gözünü 2028 yılında Antalya’da gerçekleştirilecek organizasyona çevirdi.