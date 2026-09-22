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Valilik açıklamasında kazada 22 vatandaşın hafif, 2 vatandaşın ise ağır yaralandığı belirtilerek, yaralıların hastanelere sevk edildiği ve kazayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldığı bildirildi.

İhbarın ardından olay yerine AFAD, sağlık, itfaiye, bölge trafik ve jandarma ekiplerinin sevk edildiği kaydedildi.

Amasya Valiliği, Merzifon’da meydana gelen otobüs kazasına ilişkin açıklama yaptı. Valilik açıklamasında, 21 Eylül Pazartesi günü saat 22.38 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne, Çobanören mevkisinde şehirlerarası yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak yoldan çıktığı yönünde ihbar ulaştığı belirtildi.

İlk belirlemelere göre kazada 22 kişi hafif, 2 kişi ise ağır yaralandı. Toplam 24 yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu otobüste bulunan yaralılara müdahale edildi.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Amasya’nın Merzifon ilçesi Çobanören mevkisinde, Gökçebağ köyü yakınlarında meydana geldi. M.S. yönetimindeki 04 ABG 628 plakalı yolcu otobüsü, İstanbul-Ağrı seferini yaptığı sırada sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Otobüs, çarpmanın ardından şarampole uçtu.

Amasya’nın Merzifon ilçesinde İstanbul-Ağrı seferini yapan yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak şarampole uçtu. Kazada 2’si ağır 24 kişi yaralanırken, olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldı.

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