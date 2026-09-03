Olay, saat 09.00 sıralarında Alparslan Türkeş Caddesi Işıklı Kavşak’ta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Özcan Duru yönetimindeki 54 BS 834 plakalı TIR, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle dorsesinden ayrıldı. Kopan dorse yola düşerken, çevrede kısa süreli hareketlilik yaşandı.

Dorse vinçle kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Trafik ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak ulaşımın kontrollü şekilde sürdürülmesini sağladı.

Yola düşen dorse, olay yerine getirilen vinç yardımıyla kaldırıldı.

O anlar güvenlik kamerasında

TIR’ın dorsesinin seyir halindeyken koparak yola düştüğü anlar ise çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Polis ekipleri, kazanın nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlattı.