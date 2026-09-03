Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Yürütülen çalışmalar kapsamında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlünün adresleri tespit edildi.
14 yıl hapis cezası bulunuyordu
Operasyonda, “yağma” suçundan hakkında toplam 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 50 yaşındaki H.İ. yakalandı.
Ekiplerin diğer operasyonunda ise “kasten yaralama” suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 44 yaşındaki U.D. gözaltına alındı.
İki hükümlü cezaevine teslim edildi
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan H.İ. ve U.D., daha sonra ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Kırıkkale’de jandarma ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarının sürdüğü bildirildi.