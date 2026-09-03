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Jandarmadaki işlemleri tamamlanan H.İ. ve U.D., daha sonra ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Ekiplerin diğer operasyonunda ise “kasten yaralama” suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 44 yaşındaki U.D. gözaltına alındı.

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