Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kent merkezinde vatandaşların duygularını istismar ederek dilencilik yapan kişilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Divan Yolu Caddesi'nde yapılan denetimlerde İran uyruklu bir kişi, dilencilik yaparken yakalandı. Zabıta ekipleri tarafından hizmet binasına götürülen kişinin üzerinde yapılan aramada 60 bin TL bulundu.

3 bin 700 TL ceza uygulandı

İsmi açıklanmayan kişiye, dilencilik yaptığı gerekçesiyle 3 bin 700 TL idari para cezası uygulandı.

Zabıta ekiplerindeki işlemleri tamamlanan İran uyruklu kişi, daha sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İranlının, işlemlerinin ardından sınır dışı edildiği öğrenildi.