Olay, saat 21.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi Şehit Yüzbaşı Sami Akbulut Caddesi üzerindeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Azerbaycan uyruklu V.E. ile üvey babası M.T. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı.

Durumu Ağır: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne Kaldırıldı

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle V.E., yanında bulunan bıçakla üvey babası M.T.'ye saldırdı. M.T., vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde kalırken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık Durumu: Adreste yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan M.T.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Adli İşlem: Olayın ardından suç aletiyle birlikte gözaltına alınan 16 yaşındaki şüpheli V.E.'nin Emniyet'teki işlemleri devam ediyor. Polis ekipleri ve olay yeri inceleme birimleri ikamette çalışma gerçekleştirirken, olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.