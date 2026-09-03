Bakanlık bünyesindeki 3 milyondan fazla askeri ve sivil personeli kapsayacak şekilde ölçeklendirilen bu hamle, ABD ordusunun günlük bürokratik ve lojistik süreçlerini yapay zekâ ile hızlandırma vizyonunun en büyük adımlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Derin Akıl Yürütme Modları ve Belge Analizi

Genişletilen GenAI.mil platformu, bakanlık çalışanlarına iş süreçlerinde doğrudan verimlilik artışı sağlayacak farklı yetenekler sunuyor:

Grok for Government: Askeri ve sivil personele derin düşünme ve çıkarım yetenekleri sunuyor. Platformda otomatik, hızlı ve uzman olmak üzere farklı akıl yürütme modları yer alıyor.

ChatGPT Mil: Bakanlık genelinde sınıflandırılmamış ve belge ağırlıklı işlerde kullanılacak. Özellikle planlama, politika geliştirme, lojistik ve idari faaliyetlerde verimliliği artırmayı hedefliyor.

Eğitim Desteği: Bakanlık çalışanlarına, platformda yer alan her üç yapay zekâ sistemi için de canlı ve isteğe bağlı ücretsiz eğitimler tanımlanmış durumda.

Hegseth: "Rakiplerimizin Önüne Geçmemizi Sağlayacak"

Savaş Bakanı Pete Hegseth, GenAI.mil’in tanıtımında personele gönderdiği mesajda sistemin bakanlık bünyesindeki her çalışan için güvenli bir alan sunduğunu ifade etti.

Yapay zekânın günlük çalışma düzeninin ayrılmaz bir parçası olması gerektiğini vurgulayan Hegseth, çalışanlardan bu araçlara giriş yapmalarını ve süreçlerine dahil etmelerini isteyerek, bu teknolojilerin kurumu küresel rakiplerinin önüne geçireceğinin altını çizdi.

Kaynak: TechCrunch