Elektronik müzik prodüktörü ve DJ Matteo Milleri’nin “Anyma” adıyla İstanbul’da vermesi planlanan konseri iptal edildi. 12 Eylül’de Ataköy’de düzenlenmesi planlanan etkinlik, son günlerde sahne tasarımı ve konserlerde kullanılan görseller üzerinden başlayan tartışmaların ardından gerçekleşmeyecek.

Konserin iptal kararının İstanbul Valiliği tarafından alındığı belirtildi.

Anyma’nın sahne görselleri gündem oldu

İstanbul’da yapılması planlanan konserle ilgili tartışmaların odağında, Anyma’nın dünya genelindeki performanslarında kullandığı sahne tasarımları ve görsel şovlar yer aldı.

Sanatçının konserlerinde dev ekranlara yansıtılan bazı sembol ve görüntüler, sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından satanist ritüellerle ilişkilendirildi.

Bu paylaşımların sosyal medyada kısa sürede yayılmasıyla birlikte, Anyma’nın İstanbul konserine yönelik tepkiler de arttı.

Anyma’nın İstanbul konseri neden iptal edildi?

12 Eylül’de Ataköy’de gerçekleştirilmesi planlanan konserin, sahne görselleri üzerinden oluşan tartışmaların ardından İstanbul Valiliği kararıyla iptal edildiği bildirildi.

Böylece Matteo Milleri’nin “Anyma” adıyla İstanbul’da gerçekleştirmesi planlanan etkinlik, sanatçının sahne şovları üzerinden yaşanan tartışmaların ardından iptal edilmiş oldu.