TRT 1 ekranlarında pazar akşamları izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisi, 7’nci sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Double Click imzalı dizinin yeni sezonunda hikâyede 7 yıllık zaman atlaması yaşanacak.

Yeni sezonla birlikte dizinin karakterlerinde de önemli değişiklikler yaşanacak. Tolga Sarıtaş’ın canlandırdığı Altay karakteri, yeni sezonda evli ve bir erkek çocuk babası olarak izleyici karşısına çıkacak.

Altay’ın eşi Beren’i Zehra Yılmaz canlandıracak

Dizinin yeni sezonunda Altay’ın eşi Beren karakterine Zehra Yılmaz hayat verecek.

Kulislerden edinilen bilgilere göre, oyuncu Zehra Yılmaz önceki gün Teşkilat’ın setinde çalışmalara başladı. Yılmaz’ın dizide 2 bölüm konuk oyuncu olarak yer alacağı öğrenildi.

Beren karakterinin aynı zamanda Barlas’ın kızı olduğu belirtildi. Barlas karakterini ise usta oyuncu Uğur Yücelcanlandırıyor.

Teşkilat’ın 185’inci bölümünde neler olacak?

Teşkilat’ın yeni sezonunda yaşanan zaman atlamasıyla birlikte karakterlerin hayatlarında önemli değişiklikler yaşanacak. Dizinin 185’inci bölümü de yeni hikâyenin ilk önemli gelişmelerine sahne olacak.

Teşkilat Yazı Grubu tarafından kaleme alınan dizinin yeni bölümlerinde Altay’ın değişen hayatı ve ailesiyle ilişkisi de izleyicinin merak ettiği konular arasında yer alacak.