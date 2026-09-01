Kayseri’de jandarma ekiplerinin uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlediği operasyonda 1 kilo 200 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken, adreste yapılan aramada silah ve mühimmat da bulundu.
Yahyalı’da uyuşturucu operasyonu
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapmayı planlayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerin yürüttüğü çalışma kapsamında, Yahyalı ilçesinde V.B. isimli şüphelinin adresi tespit edildi. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.
Adresten uyuşturucu ve silah çıktı
Şüphelinin adresinde yapılan aramada;
- 1 kilo 200 gram esrar,
- 1 tabanca,
- 1 cep telefonu,
- 1 tabanca şarjörü,
- 4 fişek,
- Uyuşturucu kullanma aparatı
ele geçirildi.
Gözaltına alınan V.B.’nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.