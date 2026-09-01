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Gözaltına alınan V.B.’nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şüphelinin adresinde yapılan aramada;

Kayseri’de jandarma ekiplerinin uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlediği operasyonda 1 kilo 200 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken, adreste yapılan aramada silah ve mühimmat da bulundu.

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