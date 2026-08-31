Kamuoyunda Manifest adıyla tanınan kız müzik grubu, menajerleri Tolga Akış’ın tutuklanmasının ardından İzmir’de sahne aldı. Kültürpark’ta düzenlenen konserde hayranlarının karşısına çıkan grup üyeleri, performanslarını sürdürürken konser sonunda yaşanan duygusal anlarla gündeme geldi.

Manifest’in kurucusu ve menajeri Tolga Akış, daha önce “müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı. Akış, soruşturma kapsamında “müstehcen yayına aracılık etmek” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Manifest üyeleri sahnede gözyaşlarına hakim olamadı

Akış’ın tutuklanmasının ardından İzmir Kültürpark’ta hayranlarının karşısına çıkan Manifest üyeleri, konser boyunca sahnedeki performanslarını sürdürdü.

Konserin sona ermesiyle birlikte ise grup üyeleri ve seyirciler arasında duygusal anlar yaşandı. Hayranlarına veda eden Manifest üyeleri gözyaşlarını tutamadı.

Grubun sahneden gözyaşları içinde el sallayarak ayrıldığı anlar, konser alanındaki hayranlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.

Manifest’in Türkiye’deki son konseri mi?

İzmir Kültürpark konserinin ardından sosyal medyada Manifest’in 2026 yılında Türkiye’de verdiği son konser olduğuyönünde iddialar ortaya atıldı.

Grubun bundan sonraki süreçte yurt dışındaki faaliyetlerine ağırlık vereceği de öne sürülürken, söz konusu iddialarla ilgili Manifest tarafından resmi bir açıklama yapılıp yapılmadığı merak konusu oldu.