53 yaşındaki Cem Yılmaz, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde bulunduğu sırada şiddetli göğüs ağrısı yaşadı. Ağrının giderek artması üzerine sağlık ekiplerine haber verildi.

Yılmaz, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk değerlendirmelerin ardından kalp krizi geçirdiği belirlenen sanatçı, ileri tetkik ve tedavi için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

40 dakikalık operasyonla stent takıldı

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ulaştırılan Cem Yılmaz, vakit kaybedilmeden anjiyo laboratuvarına alındı.

Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Akşit ve uzman ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonda, el bileğinden girilerek tıkalı damara müdahale edildi. Yaklaşık 40 dakika süren işlemde balon ve stent uygulaması yapıldı.

Operasyonun ardından Yılmaz'ın koroner yoğun bakımda tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.

Doktoru: "Büyük kalp krizlerinden biriyle geldi"

Operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Ercan Akşit, Cem Yılmaz'ın hastaneye ciddi bir kalp krizi tablosuyla getirildiğini belirtti.

Akşit, ilk müdahalenin hızlı yapılmasının önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Cem Bey bize bir insanın geçirebileceği büyük kalp krizlerinden biriyle geldi. Anjiyosu çok güzel geçti, 40 dakika içinde işlemi tamamlayıp yatağına aldık."

Ayvacık Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ve ambulansla sevk sürecinin hızlı şekilde gerçekleştirildiğini belirten Akşit, erken müdahalenin kalp dokusunun korunması açısından önemli olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Akşit, Yılmaz'ın sağlık durumunun stabil seyretmesi halinde iki gün sonra taburcu edilebileceğini ifade etti.

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan açıklama

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da Cem Yılmaz'ın sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu. Memişoğlu, sanatçının genel durumunun iyi olduğunu ve tedavisinin koroner yoğun bakımda sürdüğünü belirtti.

Can Yılmaz: Durumu iyi

Cem Yılmaz'ın ağabeyi Can Yılmaz da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sanatçının sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Can Yılmaz, gerekli müdahalenin vakit kaybetmeden yapıldığını belirterek, tedavi sürecinin başarıyla tamamlandığını ve Cem Yılmaz'ın doktorlarının kontrolünde dinlendiğini ifade etti.

Aile, bu süreçte geçmiş olsun dileklerini ileten ve Cem Yılmaz'ın sağlık durumunu merak eden herkese teşekkür etti.