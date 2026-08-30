AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail makamlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik açıklamalarını değerlendirdi.

İsrail’in açıklamalarının siyasi bir karşılığının olmadığını savunan Ala, bunların tarihsel ve güncel gerçekleri ters yüz etmeye yönelik olduğunu belirtti. Ala, söz konusu söylemlerin uluslararası kamuoyu nezdinde karşılık bulmadığını ifade etti.

“Dikkatleri başka yöne çekmek için beyhude çaba”

İsrail’in Gazze ve bölgede sürdürdüğü politikaları eleştiren Ala, sivil altyapının yok edilmesi ve uluslararası hukukun ihlal edilmesinin uluslararası kamuoyunda tepki gördüğünü belirtti.

Ala, İsrail yönetiminin Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef almasını ise “dikkatleri başka yöne çekmek için beyhude bir çaba” olarak nitelendirdi.

“Türkiye, mazlumların sesi olmaya devam edecek”

Türkiye’nin bölgede barış, sivillerin yaşam hakkı ve adaleti savunmayı sürdüreceğini vurgulayan Ala, “Türkiye, bölgede barışı, sivillerin yaşam hakkını ve adaleti savunmaya, mazlumların sesi olmaya kararlılıkla devam edecektir.”ifadelerini kullandı.