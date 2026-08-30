Karaburun Yerel Fok Komitesi ile Sualtı Araştırmaları Derneği-Akdeniz Foku Araştırma Grubu (SAD-AFAG), Akdeniz foklarının yaşam alanlarının korunmasına ilişkin ortak açıklama yaptı. Açıklamada, Akdeniz fokları ve yaşam alanlarının uluslararası sözleşmeler ve mevzuat kapsamında koruma altında olduğu belirtildi.

İzmir Körfezi’nde Akdeniz fokları için önemli dinlenme, barınma ve üreme alanı niteliğinde mağaraların bulunduğu kaydedilen açıklamada, dünya genelinde yaklaşık 800-900, Türkiye’de ise 120 civarında Akdeniz fokunun yaşamını sürdürdüğü ifade edildi.

Mağaralara fotokapan yerleştirildi

Akdeniz foklarının Türkiye’deki varlığı, sayıları ve diğer özelliklerinin belirlenmesi amacıyla İzmir Körfezi başta olmak üzere farklı kıyı bölgelerindeki mağaralara fotokapanlar yerleştirildi.

Fokların doğal yaşam alanı olan mağaraların korunmasının büyük önem taşıdığı vurgulanırken, bu alanların insanlar açısından da çeşitli riskler barındırdığı belirtildi. Mağaralarda taş ve kaya parçalarının kopmasının ciddi tehlike oluşturabileceğine dikkat çekilerek, insanların bu alanlara girmemesi istendi.

Fok ailesi panikle denize kaçtı

Bölgede kurulan fotokapana yansıyan görüntülerde, mağarada bulunan fok ailesinin bir kişinin mağaraya girmesi üzerine panik yaşayarak denize kaçtığı görüldü.

Ortak açıklamada, fotokapan kayıtlarında insanların Akdeniz foklarının yaşam alanlarına yönelik baskısının görüntülenmesinin üzüntü ve kaygı verici olduğu belirtilerek, mağaralara yönelik insan baskısının önüne geçilmesi gerektiği vurgulandı.