Olay, dün Fahri Korutürk Mahallesi’nde meydana geldi. Aslan Çimen ile Neslihan K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Çimen, tabancayla Neslihan K.’yi başından vurduktan sonra olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Neslihan K.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Aynı silahla yaşamına son verdi

Polis ekiplerinin çalışması sonucu olay yerinden kaçan Aslan Çimen’in de cinayette kullandığı tabancayla otomobilinde yaşamına son verdiği ortaya çıktı.

Neslihan K. ile Çimen’in cansız bedenleri, olay yerlerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.