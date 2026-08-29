Ankara’nın Sincan ilçesinde düzenlenen Geleneksel Yaz Festivali, renkli etkinliklerle devam ediyor. Kültür, müzik ve yöresel değerleri bir araya getiren festival kapsamında Sincan Park, dünyaca ünlü DJ ve prodüktör Burak Yeter’iağırladı.
Festival alanını dolduran Sincanlılar, Burak Yeter’in performansıyla müzik ve eğlence dolu bir gece geçirdi.
Sincan Park’ta Burak Yeter sahne aldı
Yaz akşamlarına renk katan festival kapsamında sahneye çıkan DJ Burak Yeter, enerjik performansıyla vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.
Sincan Park’ta gerçekleşen konserde müzikseverler, Yeter’in sahne performansı eşliğinde doyasıya eğlendi. Gece boyunca devam eden müzik ziyafeti, festival alanında büyük coşku oluşturdu.
Konser sonunda Burak Yeter, vatandaşlardan uzun süre alkış aldı.
Festivalde Ağrılılar Günü de kutlandı
Geleneksel Yaz Festivali’nin 8’inci gününde Ağrılılar Günü’ne özel etkinlikler de düzenlendi.