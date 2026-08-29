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Geleneksel Yaz Festivali’nin 8’inci gününde Ağrılılar Günü’ne özel etkinlikler de düzenlendi.

Sincan Park’ta gerçekleşen konserde müzikseverler, Yeter’in sahne performansı eşliğinde doyasıya eğlendi. Gece boyunca devam eden müzik ziyafeti, festival alanında büyük coşku oluşturdu.

Sincan Yaz Festivali’nde son günler: İşte 30 Ağustos’a kadar program

Festival alanını dolduran Sincanlılar, Burak Yeter’in performansıyla müzik ve eğlence dolu bir gece geçirdi.

Ankara’nın Sincan ilçesinde düzenlenen Geleneksel Yaz Festivali , renkli etkinliklerle devam ediyor. Kültür, müzik ve yöresel değerleri bir araya getiren festival kapsamında Sincan Park, dünyaca ünlü DJ ve prodüktör Burak Yeter’i ağırladı.

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