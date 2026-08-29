Ev kadınlarının emeklilik hakkına kavuşmasını sağlayacak düzenleme yeniden gündeme geldi. Hükümetin üzerinde çalıştığı model kapsamında, herhangi bir işte sigortalı olarak çalışmayan kadınların isteğe bağlı sigorta sistemi üzerinden emekli olabilmesi ve ödeyecekleri primin bir bölümünün devlet tarafından karşılanması planlanıyor.

Primlerin üçte biri devlet tarafından karşılanacak

Planlanan sistemin en dikkat çeken başlığını prim desteği oluşturuyor. Buna göre ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta kapsamında ödemesi gereken primlerin üçte birinin devlet tarafından karşılanması hedefleniyor.

Böylece özellikle düzenli bir geliri bulunmayan kadınların üzerindeki prim yükünün azaltılması ve daha fazla kadının sosyal güvenlik sistemine dahil edilmesi amaçlanıyor.

Şu anda nasıl emekli olunabiliyor?

Düzenleme yürürlüğe girene kadar ev kadınları, mevcut isteğe bağlı sigorta sistemi üzerinden prim ödeyerek emeklilik hakkı kazanabiliyor. SGK'ya göre isteğe bağlı sigortalılık, başvurunun Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarihi takip eden günden itibaren başlıyor.

Ancak yeni devlet destekli model henüz yasalaşmadığı için başvuru tarihi, kesin prim desteği tutarı ve kimlerin hangi şartlarla yararlanacağı henüz netleşmiş değil. Düzenlemenin yasal sürecinin tamamlanmasının ardından ayrıntıların kesinleşmesi bekleniyor.

Amaç kadınların sosyal güvenceye kavuşması

Yeni modelle birlikte ev içinde çalışan ancak sosyal güvenlik sistemine dahil olmayan kadınların emeklilik imkanına erişiminin kolaylaştırılması hedefleniyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi halinde kadınların kendi adlarına prim ödeyerek emeklilik için gerekli gün ve yaş şartlarını tamamlamalarının önü açılacak.

Devlet destekli emeklilik modelinin ne zaman yürürlüğe gireceği ise yapılacak yasal düzenlemenin ardından netlik kazanacak.