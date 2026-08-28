Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel tahminlerine göre Ankara’da bugün ve yarın gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Bugün kentte sıcaklığın 29 dereceye kadar çıkması, gece ise 17 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. 29 Ağustos Cumartesi günü yağışlı hava devam edecek. Sıcaklıkların ise belirgin şekilde düşerek 25 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor. Gece sıcaklığı 16 derece civarında olacak.

30 Ağustos Pazar günü yağışın etkisini kaybetmesi ve havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Sıcaklık yeniden yükselerek 28 dereceye ulaşacak.

Yeni haftada ise Ankara’da hava yeniden ısınacak. 31 Ağustos Pazartesi günü 30 derece, 1 Eylül Salı günü ise 31 derece sıcaklık tahmin ediliyor. Böylece hafta sonundaki serin havanın ardından başkentte sıcaklıkların yeniden yaz değerlerine çıkması bekleniyor.