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Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Ölümü şüpheli bulunan M.Ö.’nün cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kayseri Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yerde yatan M.Ö.’nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Edinilen bilgilere göre, dükkânda kalan M.Ö.’ye (73) ulaşamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay, Sahabiye Mahallesi Yıldırım Caddesi üzerindeki bir apartmanın zemin katında bulunan ayakkabı dükkânında meydana geldi.

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