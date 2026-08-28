Olay, Sahabiye Mahallesi Yıldırım Caddesi üzerindeki bir apartmanın zemin katında bulunan ayakkabı dükkânında meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, dükkânda kalan M.Ö.’ye (73) ulaşamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yerde yatan M.Ö.’nün hayatını kaybettiği belirlendi.
Cesedi Adli Tıp Kurumuna Gönderildi
Ölümü şüpheli bulunan M.Ö.’nün cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kayseri Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
Kaynak: AA