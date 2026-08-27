İran ile ABD arasındaki gerilim sürerken Tahran yönetiminden Washington’a yönelik dikkat çeken bir açıklama geldi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızayi, ABD’nin İran’a karşı herhangi bir girişimde bulunması durumunda karşılık vereceklerini belirtti.

Fars Haber Ajansı’nın aktardığına göre Rızayi, Tahran’da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştü.

Rızayi’den ABD’ye mesaj

Görüşmede ABD’ye güvenmediklerini ifade eden Rızayi, Washington’un diplomasi ve müzakerelere birçok kez ihanet ettiğini savundu.

Rızayi, ABD’nin İran’a yönelik herhangi bir olumsuz adım atması halinde Washington’un çıkarlarını hedef alacaklarını belirterek, “ABD, İran’a karşı herhangi bir kötülük yapmaya başlarsa, onların askeri ve ekonomik çıkarlarına tarihe geçecek bir darbe vuracağımız konusunda uyarıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Hürmüz Boğazı açıklaması

İranlı yetkili, görüşmede Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması konusuna da değindi. Rızayi, boğazın yeniden açılabilmesi için öncelikle ABD’nin İran’ın şartlarını yerine getirmeye yönelik somut adımlar atması gerektiğini söyledi.

Katar’dan İran’la işbirliği mesajı

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ise İran ile işbirliği konusunda hiçbir zaman tereddüt etmediklerini belirtti.

Al Sani, bölgedeki hassas koşullar nedeniyle sorumluluk duygusuyla hareket ettiklerini ve Tahran ile işbirliği yapmaya her zaman hazır olduklarını ifade etti.

Katar Başbakanı Al Sani, Tahran ziyareti kapsamında İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile de görüşmeler gerçekleştirdi.