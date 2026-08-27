Yeni format kapsamında 36 takımın mücadele edeceği lig aşamasında her ekip, dört farklı torbadan ikişer rakiple eşleşerek toplam 8 maç oynayacak. Takımlar bu karşılaşmaların 4’ünü sahasında, 4’ünü ise deplasmanda oynayacak.
Fenerbahçe’nin rakipleri
Şampiyonlar Ligi’ne 18 yıl aradan sonra yeniden katılan Fenerbahçe’nin rakipleri şöyle:
- Atletico Madrid (Deplasman)
- Liverpool
- Aston Villa (Deplasman)
- Roma
- Shakhtar Donetsk (Deplasman)
- Villarreal
- Slavia Prag
- LASK (Deplasman)
Fenerbahçe böylece Atletico Madrid, Liverpool, Aston Villa ve Roma gibi güçlü ekiplerle karşı karşıya gelecek.
Galatasaray’ın rakipleri
Son Süper Lig şampiyonu Galatasaray’ın lig aşamasındaki rakipleri ise şöyle:
- Barcelona
- PSG (Deplasman)
- Aston Villa
- Sporting (Deplasman)
- Feyenoord
- Lille (Deplasman)
- Stuttgart
- AEK (Deplasman)
Galatasaray özellikle Barcelona ve PSG eşleşmeleriyle dikkat çeken bir kura yaşadı.
Şampiyonlar Ligi’nde lig aşaması ne zaman başlayacak?
2026-2027 sezonunda Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk maçları 8-10 Eylül 2026 tarihlerinde oynanacak. Lig aşaması 27 Ocak 2027’de sona erecek. İlk 8 sıradaki takımlar doğrudan son 16 turuna yükselirken, 9 ile 24. sırada yer alan ekipler son 16 play-off turunda mücadele edecek.
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın kesin maç tarihleri ile karşılaşmaların iç saha ve deplasman sıralaması ise UEFA tarafından daha sonra açıklanacak.