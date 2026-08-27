Yeni format kapsamında 36 takımın mücadele edeceği lig aşamasında her ekip, dört farklı torbadan ikişer rakiple eşleşerek toplam 8 maç oynayacak. Takımlar bu karşılaşmaların 4’ünü sahasında, 4’ünü ise deplasmanda oynayacak.

Fenerbahçe’nin rakipleri

Şampiyonlar Ligi’ne 18 yıl aradan sonra yeniden katılan Fenerbahçe’nin rakipleri şöyle:

Atletico Madrid (Deplasman)

Liverpool

Aston Villa (Deplasman)

Roma

Shakhtar Donetsk (Deplasman)

Villarreal

Slavia Prag

LASK (Deplasman)

Fenerbahçe böylece Atletico Madrid, Liverpool, Aston Villa ve Roma gibi güçlü ekiplerle karşı karşıya gelecek.

Galatasaray’ın rakipleri

Son Süper Lig şampiyonu Galatasaray’ın lig aşamasındaki rakipleri ise şöyle:

Barcelona

PSG (Deplasman)

Aston Villa

Sporting (Deplasman)

Feyenoord

Lille (Deplasman)

Stuttgart

AEK (Deplasman)

Galatasaray özellikle Barcelona ve PSG eşleşmeleriyle dikkat çeken bir kura yaşadı.

Şampiyonlar Ligi’nde lig aşaması ne zaman başlayacak?

2026-2027 sezonunda Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk maçları 8-10 Eylül 2026 tarihlerinde oynanacak. Lig aşaması 27 Ocak 2027’de sona erecek. İlk 8 sıradaki takımlar doğrudan son 16 turuna yükselirken, 9 ile 24. sırada yer alan ekipler son 16 play-off turunda mücadele edecek.

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın kesin maç tarihleri ile karşılaşmaların iç saha ve deplasman sıralaması ise UEFA tarafından daha sonra açıklanacak.