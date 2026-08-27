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Süper Lig’de 3’üncü hafta karşılaşmaları, 28 Ağustos Cuma günü Gençlerbirliği-Erzurumspor FK mücadelesiyle başlayacak ve 31 Ağustos Pazartesi günü oynanacak maçlarla tamamlanacak.

TFF’nin açıklamasına göre Süper Lig’in 3’üncü haftasında oynanacak maçlar ve görev yapacak hakemler şöyle:

Haftanın ilk karşılaşmasında Gençlerbirliği ile Erzurumspor FK karşı karşıya gelecek. Mücadelede düdük Ümit Öztürk ’te olacak.

Süper Lig’de 3’üncü hafta heyecanı başlıyor. Haftanın karşılaşmalarında görev yapacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı.

Süper Loto’da Büyük İkramiye 362 Milyon TL’yi Aştı: Çekiliş Bugün

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