Süper Loto’da Büyük İkramiye 362 Milyon TL’yi Aştı: Çekiliş Bugün
Süper Loto’da Büyük İkramiye 362 Milyon TL’yi Aştı: Çekiliş Bugün
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Süper Lig’de 3’üncü hafta heyecanı başlıyor. Haftanın karşılaşmalarında görev yapacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı.

Haftanın ilk karşılaşmasında Gençlerbirliği ile Erzurumspor FK karşı karşıya gelecek. Mücadelede düdük Ümit Öztürk’te olacak.

Süper Lig 3. hafta hakemleri

TFF’nin açıklamasına göre Süper Lig’in 3’üncü haftasında oynanacak maçlar ve görev yapacak hakemler şöyle:

28 Ağustos Cuma

21.30 Gençlerbirliği - Erzurumspor FK: Ümit Öztürk

29 Ağustos Cumartesi

19.00 Tümosan Konyaspor - Kocaelispor: Gürcan Hasova

21.30 Galatasaray - Göztepe: Mehmet Türkmen

21.30 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor: Batuhan Kolak

30 Ağustos Pazar

19.00 Eyüpspor - Corendon Alanyaspor: Cihan Aydın

21.30 İstanbul Başakşehir FK - Kasımpaşa: Halil Umut Meler

21.30 Samsunspor - Fenerbahçe: Yasin Kol

31 Ağustos Pazartesi

21.30 Amed Sportif Faaliyetler - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

21.30 Beşiktaş - Arca Çorum FK: Çağdaş Altay

Süper Lig’de 3’üncü hafta karşılaşmaları, 28 Ağustos Cuma günü Gençlerbirliği-Erzurumspor FK mücadelesiyle başlayacak ve 31 Ağustos Pazartesi günü oynanacak maçlarla tamamlanacak.

Kaynak: DHA