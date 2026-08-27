Süper Lig’de 3’üncü hafta heyecanı başlıyor. Haftanın karşılaşmalarında görev yapacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı.
Haftanın ilk karşılaşmasında Gençlerbirliği ile Erzurumspor FK karşı karşıya gelecek. Mücadelede düdük Ümit Öztürk’te olacak.
Süper Lig 3. hafta hakemleri
TFF’nin açıklamasına göre Süper Lig’in 3’üncü haftasında oynanacak maçlar ve görev yapacak hakemler şöyle:
28 Ağustos Cuma
21.30 Gençlerbirliği - Erzurumspor FK: Ümit Öztürk
29 Ağustos Cumartesi
19.00 Tümosan Konyaspor - Kocaelispor: Gürcan Hasova
21.30 Galatasaray - Göztepe: Mehmet Türkmen
21.30 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor: Batuhan Kolak
30 Ağustos Pazar
19.00 Eyüpspor - Corendon Alanyaspor: Cihan Aydın
21.30 İstanbul Başakşehir FK - Kasımpaşa: Halil Umut Meler
21.30 Samsunspor - Fenerbahçe: Yasin Kol
31 Ağustos Pazartesi
21.30 Amed Sportif Faaliyetler - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
21.30 Beşiktaş - Arca Çorum FK: Çağdaş Altay
Süper Lig’de 3’üncü hafta karşılaşmaları, 28 Ağustos Cuma günü Gençlerbirliği-Erzurumspor FK mücadelesiyle başlayacak ve 31 Ağustos Pazartesi günü oynanacak maçlarla tamamlanacak.