Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu yaptığı çağrıda, "Etin en güzel hali Kahramankazan’da yenir" vurgusu yaparak, tüm vatandaşları 29-30 Ağustos tarihlerinde hem bu eşsiz lezzetleri keşfetmeye hem de zafer coşkusuna ortak olmaya davet etti.

"ANKARA’NIN GASTRONOMİ MERKEZİ OLMA YOLUNDA HIZLA İLERLİYORUZ"

İlçenin marka değerini artırmak ve geleneksel et lezzetlerini uluslararası boyuta taşımak amacıyla düzenlenen festival, lezzet tutkunlarını bir araya getirecek. Lezzet şöleninin yanı sıra uluslararası halk dansları topluluklarının gösterileriyle renklenecek organizasyonda, Kahramankazan'ın ünlü kavurması ve zengin yöresel mutfağı tanıtılacak.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI DEV KONSERLERLE KUTLANACAK

Festival, gastronomi şöleninin ötesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın coşkusunu da tüm Başkente yaşatacak. İki gün boyunca sürecek etkinlikler kapsamında ünlü sanatçılar Emre Fel, Sefo ve Emrah Karaduman sahne alarak bayram heyecanını unutulmaz anlara dönüştürecek.