Kaza, saat 11.30 sıralarında Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu’nun Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) istikametinde meydana geldi.

İddiaya göre, 34 SA 2866 plakalı otomobilin sürücüsü, trafiğin yavaşlaması üzerine hızını düşüremeyerek önünde seyreden 34 MRS 592 plakalı kamyonete çarptı.

Otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza nedeniyle otoyolda güvenlik önlemi alırken, kazaya karışan araçların bulunduğu bölgede trafik kontrollü olarak sağlandı.

Kuzey Marmara Otoyolu’nda trafik yoğunluğu oluştu

Kaza nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu meydana geldi. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yolun yeniden normale dönmesi bekleniyor.

Polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.

“Hızını alamadı”

Kazayı gören Emrullah Yıldırım, otomobilin hızlı olduğunu belirterek, “Sol şeritteydi, trafik durunca hızını alamadı. Sağ şeride attı kendini. Sonra da kamyonete vurdu. Araçta 2 yaralı vardı. Birinin durumu ağırdı. Çok hızlıydı araba. Bir anda soldaydı, duramayınca sağa alınca kendini çarptı” dedi.