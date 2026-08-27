Yangın, gece yarısı Yeşiloba Mahallesi’nde bulunan kauçuk ayakkabı tabanı fabrikasında çıktı. Fabrikadan alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yüksek Kolesterol Sinsi İlerliyor: Uzmanından Kalp Krizi ve İnme Uyarısı
Yüksek Kolesterol Sinsi İlerliyor: Uzmanından Kalp Krizi ve İnme Uyarısı
İçeriği Görüntüle

Alevler fabrikayı sardı

Kısa sürede büyüyerek fabrikanın tamamını saran yangın nedeniyle binanın çinko sacdan yapılan çatısı çöktü. Fabrikada bulunan kimyasal ham maddelerin alevlerle temas etmesi sonucu patlamalar meydana geldi.

İtfaiye ekipleri yangına köpük ve tazyikli suyla müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından alevler, çevredeki diğer fabrikalara sıçramadan kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları sürüyor

Ekiplerin fabrikadaki soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA