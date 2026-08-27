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Ekiplerin fabrikadaki soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

İtfaiye ekipleri yangına köpük ve tazyikli suyla müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından alevler, çevredeki diğer fabrikalara sıçramadan kontrol altına alındı.

Kısa sürede büyüyerek fabrikanın tamamını saran yangın nedeniyle binanın çinko sacdan yapılan çatısı çöktü. Fabrikada bulunan kimyasal ham maddelerin alevlerle temas etmesi sonucu patlamalar meydana geldi.

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Yangın, gece yarısı Yeşiloba Mahallesi’nde bulunan kauçuk ayakkabı tabanı fabrikasında çıktı. Fabrikadan alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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