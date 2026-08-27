Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Başkent’te uzun yıllardır yaşanan altyapı sorunlarını kalıcı yatırımlarla çözmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Keçiören Basınevleri Mahallesi’nde özellikle yoğun yağışlarda sel ve su baskınlarına neden olan altyapı sorununun çözümü için kapsamlı bir yatırım gerçekleştiriliyor. Gülhane, Selçuklu ve Gün Sazak caddelerini kapsayan çalışmayla yaklaşık 40 yıllık sorunun ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Kaya zeminde zorlu altyapı çalışması

Basınevleri’ndeki proje, mevcut boruların yenilenmesinin ötesinde kapsamlı bir altyapı dönüşümü niteliği taşıyor. Bölgedeki kaya zemin, büyük çaplı hatların döşenmesini zorlaştırırken, yoğun konut dokusu ve mevcut altyapı sistemleri de çalışma alanını sınırlandırıyor.

ASKİ ekipleri, kaya zemini ağır iş makineleri ve kırıcılarla açarak 2 bin 800 milimetreye ulaşan yağmursuyu hatları ile 800 milimetrelik atık su hatlarının imalatını gerçekleştiriyor.

Çalışmalar sırasında mevcut altyapının hizmet vermeye devam etmesi, trafik ve yaya güvenliğinin korunması ve bölgedeki günlük yaşamın mümkün olduğunca az etkilenmesi için imalatlar kontrollü şekilde yürütülüyor.

Yağmursuyu hattının kapasitesi 3 kat artırılıyor

Basınevleri’nde yıllardır yaşanan sel ve su baskınlarının önemli nedenlerinden biri, mevcut yağmursuyu altyapısının yoğun yağışlarda yetersiz kalması.

ASKİ tarafından yürütülen proje kapsamında mevcut sistemin yerine 2 bin 800 milimetreye ulaşan yeni yağmursuyu hatları inşa ediliyor. Yeni hatlarla yağmur suyunun geçiş kapasitesinin yaklaşık 3 kat artırılması ve yoğun yağışlarda suyun daha hızlı tahliye edilmesi amaçlanıyor.

Bu sayede bölgenin yalnızca mevcut taşkın sorunlarına değil, gelecekte yaşanabilecek yoğun yağışlara karşı da daha dirençli hale getirilmesi hedefleniyor.

Atık su ve yağmursuyu hatları birbirinden ayrılıyor

Projenin önemli ayaklarından birini de atık su ve yağmursuyu sistemlerinin birbirinden ayrılması oluşturuyor.

Mevcut sistemde 300-400 milimetre çapındaki bazı atık su hatlarının yer yer yağmursuyu sistemine deşarj olduğu belirtildi. Yeni yapılan 800 milimetrelik atık su hattı ile bu bağlantıların ayrıştırılması ve atık suyun ayrı bir kolektör sistemine alınması sağlanıyor.

Çalışmalar kapsamında bazı atık su bağlantıları şimdiden yağmursuyu sisteminden ayrılarak atık su kolektörüne bağlandı. Projenin tamamlanmasıyla yağmursuyu hattının yalnızca yağış sularının tahliyesinde kullanılması planlanıyor.

Sistemlerin ayrıştırılmasıyla taşkın riskinin azaltılmasının yanı sıra koku, kirlilik ve çevresel sorunların da önüne geçilmesi hedefleniyor.

Gülhane Caddesi’nde çalışmalar tamamlandı

Gülhane Caddesi’nde 456 metre yağmursuyu ve 355 metre atık su hattının imalatı tamamlandı.

Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından ASKİ’nin öz kaynaklarıyla asfalt serimi gerçekleştirildi ve cadde yeniden araç trafiğine açıldı.

Selçuklu Caddesi’nde çalışmalar sürüyor

Selçuklu Caddesi’nde farklı çap ve kesitlerde toplam 1.525 metre yağmursuyu hattı ve 1.688 metre atık su hattınınyapımı tamamlandı.

Caddede ayrıca 188 metre yağmursuyu hattı ile 293 metre atık su hattının imalatı devam ediyor. Kalan çalışmaların kısa sürede tamamlanarak sistemin devreye alınması hedefleniyor.

Gün Sazak Caddesi’nde zorlu imalat devam ediyor

Gün Sazak Caddesi’nde ise 322 metre yağmursuyu ve 349 metre atık su hattının imalatı tamamlandı.

Caddede 442 metre yağmursuyu hattı ile farklı çaplarda toplam 5 bin 651 metre atık su hattının yapımı da sürdürülüyor.

Basınevleri’nde 40 yıllık sorun kalıcı olarak çözülecek

ASKİ’nin Basınevleri’nde yürüttüğü projeyle yalnızca eski altyapının yenilenmesi değil, bölgenin yağmursuyu ve atık su sisteminin yeniden düzenlenmesi hedefleniyor.