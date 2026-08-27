Sincan Belediyesi, vatandaşların semt pazarlarında güvenli ve hakkaniyetli alışveriş yapabilmesi için denetimlerini sürdürüyor. Sincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Ölçüler ve Ayar Servisi ekipleri, ilçe genelindeki semt pazarlarında ortak denetim yaptı.

Denetimlerde, vatandaşların satın aldığı ürünlerin doğru gramajda ve belirtilen fiyat üzerinden satışa sunulup sunulmadığı kontrol edildi.

Pazar terazileri tek tek incelendi

Ekipler, pazar esnafının kullandığı terazi ve ölçü aletlerini tek tek kontrol etti. Terazilerin doğru ölçüm yapıp yapmadığı incelenirken, kullanılan ölçü ve tartı aletlerinin ilgili standartlara uygunluğu da denetlendi.

Bunun yanı sıra tezgâhlarda bulunan ürünlerin fiyat etiketleri de kontrol edildi. Ürün fiyatlarının doğru, açık ve anlaşılır şekilde belirtilip belirtilmediği ekipler tarafından incelendi.

Tezgâhlarda ürün kalitesi ve hijyen kontrolü

Sincan Belediyesi ekiplerinin denetimleri ölçü ve fiyat kontrolleriyle sınırlı kalmadı. Pazar tezgâhlarının temizliği ve düzeni, satışa sunulan ürünlerin kalitesi ve tezgâhta gösterilen ürün ile vatandaşa teslim edilen ürünün aynı olup olmadığı da kontrol edildi.

Denetimler sırasında tespit edilen eksiklikler konusunda pazar esnafına gerekli uyarılar yapılırken, mevzuata aykırı durumlarda ilgili yasal işlemlerin uygulandığı belirtildi.

Sincan’da pazar denetimleri sürecek

Sincan Belediyesi, vatandaşların güvenli, sağlıklı ve hakkaniyetli alışveriş yapabilmesi amacıyla semt pazarlarındaki denetimlerin devam edeceğini bildirdi. Ekiplerin, ölçü ve tartı aletlerinden fiyat etiketlerine, ürün kalitesinden tezgâh düzenine kadar birçok başlıkta kontrollerini sürdüreceği belirtildi.