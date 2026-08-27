Kamuoyunda “Bosna Kasabı” olarak bilinen Mladic, 1992-1995 yılları arasındaki Bosna Savaşı’nda Bosnalı Sırp güçlerinin askeri liderliğini yaptı. Özellikle 1995 yılında gerçekleşen Srebrenitsa Soykırımı ve yıllarca süren Saraybosna Kuşatması nedeniyle yargılandı.

2017’de ömür boyu hapse mahkum edildi

Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY), 2017 yılında Mladic’i soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarından suçlu bularak ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Mladic’in 2021 yılında yaptığı temyiz başvurusu da reddedildi ve müebbet hapis cezası kesinleşti.

Srebrenitsa Soykırımı’nın sorumlularından biri

Mladic, Temmuz 1995’te Srebrenitsa’da 8 binden fazla Boşnak erkek ve çocuğun öldürülmesinden sorumlu tutulan başlıca isimlerden biri oldu. Srebrenitsa katliamı, uluslararası mahkemeler tarafından soykırım olarak kabul edildi.

Mladic ayrıca yaklaşık 42 ay süren Saraybosna Kuşatması sırasında sivillere yönelik saldırılardan dolayı da suçlu bulundu. Kuşatma sırasında 10 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

16 yıl boyunca firari yaşadı

Savaşın ardından yaklaşık 16 yıl boyunca kaçak yaşayan Mladic, 26 Mayıs 2011’de Sırbistan’da yakalandı ve Lahey’e teslim edildi. 2017’de verilen ömür boyu hapis cezasının ardından BM cezaevinde tutulmaya devam etti.

Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir cezaevi hastanesinde tedavi gören Mladic’in ölümü, Bosna Savaşı’nda işlenen savaş suçlarının en önemli faillerinden birinin hayatının sona ermesi olarak kayıtlara geçti.