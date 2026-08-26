Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, savaşın finansmanında kullanılan Rus petrol sektörüne yönelik uzun menzilli füzelerle saldırılar düzenlendiğini bildirdi. Ukrayna'ya yönelik saldırılarda kullanılan havaalanlarının, füze birliklerinin ve altyapının da hedef alındığını aktaran Zelenskiy, 'Ukrayna ordusu son 24 saatte Rusya'daki 16 hedefi vurdu. Saldırılar Rusya'nın lojistik faaliyetlerini de etkiledi. Ukrayna, Rus saldırılarına karşılık veriyor ve bunu saldırgan taraf için savaşın maliyetini kaçınılmaz olarak artıracak şekilde yapıyoruz. Rusya'nın saldırganlık potansiyelini azaltıyoruz. İsabetli atışlar gerçekleştiren Ukraynalı askerlere teşekkür ederim' ifadelerini kullandı.
"Rusya'daki 16 hedef vuruldu"
UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 'Ukrayna ordusu son 24 saatte Rusya'daki 16 hedefi vurdu' dedi.
Kaynak: DHA
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