Çin, ABD’nin İran’a yönelik yeni yaptırım kararlarına tepki gösterdi. Çin Dışişleri Bakanlığı, Pekin ile Tahran arasındaki ekonomik ve diğer alanlardaki iş birliğinin uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde yürütüldüğünü bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, düzenlediği basın toplantısında ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in İran’ı küresel finans sisteminden izole etmeyi hedefleyen yeni yaptırımların uygulanmaya başlandığı yönündeki açıklamalarını değerlendirdi.

Çin: İran ile iş birliğimize müdahale edilmemeli

Çin ile İran arasındaki iş birliğinin uluslararası hukuk çerçevesinde sürdürüldüğünü belirten Lin, iki ülke arasındaki meşru ilişkilere müdahale edilmemesi gerektiğini söyledi.

Lin Jian, Çin’in kendi yasal hak ve çıkarlarını korumak için gerekli tüm tedbirleri alacağını belirterek, Pekin’in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından yetkilendirilmeyen tek taraflı yaptırımlara karşı çıktığını vurguladı.

“Ekonomik savaş sorunların çözümüne katkı sağlamaz”

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ekonomik yaptırımlar ve azami baskı politikalarının sorunların çözümüne katkı sağlamadığını ifade etti.

Lin, bu tür politikaların çatışmaları daha da şiddetlendirebileceğini ve krizlerin farklı bölgelere yayılmasına neden olabileceğini belirterek, küresel ekonomik ve finansal düzenin de zarar görebileceği uyarısında bulundu.

Lin Jian açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Ekonomik savaş ve azami baskı politikaları sorunların çözümüne katkı sağlamaz, aksine çatışmaları şiddetlendirerek krizin yayılmasına, küresel ekonomik ve finansal düzenin bozulmasına ve diğer ülkelerin meşru haklarının ihlal edilmesine yol açar.”

Çin’den gerilimin düşürülmesi çağrısı

Çinli sözcü, mevcut durumda önceliğin bölgedeki gerilimin azaltılması olması gerektiğini söyledi.

Lin Jian, tarafların yeniden diyalog ve müzakere zeminine dönmesi gerektiğini belirterek, sorunların çözümünde diplomatik yolların tercih edilmesi çağrısında bulundu.

Çin’in açıklaması, ABD’nin İran’a yönelik ekonomik baskıyı artırdığı bir dönemde Pekin’in Tahran ile ilişkilerine yönelik müdahalelere karşı tutumunu sürdürdüğünü ortaya koydu.