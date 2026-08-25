Umman açıklarında bir petrol tankerinin bilinmeyen bir cisim tarafından vurulduğu bildirildi. Olayda tankerin makine dairesinde hasar meydana gelirken, geminin kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Petrol tankerine bilinmeyen cisim isabet etti

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları'ndan (UKMTO) yapılan yazılı açıklamaya göre olay, Umman'ın kuzeydoğusundaki Şisa bölgesinin yaklaşık 9 deniz mili açığında meydana geldi.

Açıklamada, bir petrol tankerinin makine dairesine bilinmeyen bir cismin isabet ettiği ve bunun sonucunda makine dairesinde hasar oluştuğu bildirildi.

Tanker kullanılamaz hale geldi

İsabet nedeniyle tankerin kullanılamaz hale geldiği kaydedildi. Olayın ardından mürettebatın durumuna ilişkin de bilgi veren UKMTO, gemide bulunan personelin güvende olduğunu açıkladı.

Çevre kirliliği ve petrol sızıntısı yok

UKMTO açıklamasında, olayın ardından herhangi bir çevre kirliliği veya petrol sızıntısı rapor edilmediği belirtildi.

Olayın nasıl gerçekleştiğine ve tankere isabet eden cismin kaynağına ilişkin ise henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.