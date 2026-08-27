TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan “Mehmed: Fetihler Sultanı” dizisinin yeni sezon kadrosuna dikkat çeken bir isim katıldı. Motor sporlarında küçük yaşta elde ettiği başarılarla adından söz ettiren Zayn Sofuoğlu, oyunculuk deneyimi için kamera karşısına geçecek.

Zayn Sofuoğlu Şehzade Selim’i canlandıracak

Henüz 7 yaşında olmasına rağmen motor sporlarındaki performansıyla Türkiye’nin adını uluslararası arenada duyuran Zayn Sofuoğlu, dizinin yeni sezonunda tarihi bir karaktere hayat verecek.

Sofuoğlu, dizide Fatih Sultan Mehmed Han’ın torunu olan ve ilerleyen yıllarda Osmanlı tahtına çıkarak Yavuz Sultan Selim adını alacak Şehzade Selim’in çocukluğunu canlandıracak.

Yeni sezonda sürpriz kadro

“Mehmed: Fetihler Sultanı”, yeni sezon hazırlıklarıyla birlikte kadrosunu da genişletiyor. Dizinin hikâyesinde yaşanacak zaman atlamasıyla birlikte yeni karakterler izleyici karşısına çıkacak.

Zayn Sofuoğlu’nun da dahil olduğu yeni kadro, dizinin yeni sezonunda tarihi hikâyeye farklı bir boyut kazandıracak. Sofuoğlu’nun motor sporlarındaki başarısının ardından oyunculuk performansı da merak konusu oldu.