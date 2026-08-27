Filenin Sultanları Almanya'yı mağlup etti

Süper Loto’da Büyük İkramiye 362 Milyon TL’yi Aştı: Çekiliş Bugün

Bunlar da ilginizi çekebilir

Manifest Global Ekranda: Wembley Konseri Netflix Belgeseli Oluyor!

Çubuk Turşu Festivali'ne Ünlü Akını: Hangi Sanatçı Ne Zaman Çıkacak?

BAZGİRET’TEN YÜKSELEN DOĞA ÇIĞLIĞI: "BU COĞRAFYANIN DEĞERİ PARAYLA ÖLÇÜLEMEZ!"

6 belediye meclis üyesinin CHP’den istifa ederek AK Parti’ye katılması, Gölbaşı Belediyesi Meclisi’ndeki siyasi dağılım açısından da dikkat çeken bir gelişme oldu.

Böylece Gölbaşı Belediye Meclisi’nde CHP’den AK Parti’ye geçen 6 isim, yeni siyasi partileriyle çalışmalarını sürdürecek.

AK Parti’ye katılan 6 belediye meclis üyesi için tören düzenlendi. Törende üyelere AK Parti rozetleri takıldı.

CHP’den ayrılan belediye meclis üyelerinin Bülent Yılmaz, Hamza Duran, Hacı Kadir Yıldırım, Aydın Gülhan, Mehmet Kanık ve Ali Özçelik olduğu belirtildi.

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde siyasi parti değişikliği yaşandı. Gölbaşı Belediyesi Meclisi’nde görev yapan 6 üye, CHP’den istifa ederek AK Parti’ye geçti.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://sonsoz.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.