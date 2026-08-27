Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde siyasi parti değişikliği yaşandı. Gölbaşı Belediyesi Meclisi’nde görev yapan 6 üye, CHP’den istifa ederek AK Parti’ye geçti.
CHP’den ayrılan belediye meclis üyelerinin Bülent Yılmaz, Hamza Duran, Hacı Kadir Yıldırım, Aydın Gülhan, Mehmet Kanık ve Ali Özçelik olduğu belirtildi.
AK Parti’ye katılan 6 belediye meclis üyesi için tören düzenlendi. Törende üyelere AK Parti rozetleri takıldı.
Böylece Gölbaşı Belediye Meclisi’nde CHP’den AK Parti’ye geçen 6 isim, yeni siyasi partileriyle çalışmalarını sürdürecek.
Gölbaşı’nda siyasi dengeleri değiştiren gelişme
6 belediye meclis üyesinin CHP’den istifa ederek AK Parti’ye katılması, Gölbaşı Belediyesi Meclisi’ndeki siyasi dağılım açısından da dikkat çeken bir gelişme oldu.