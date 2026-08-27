Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Ferencvaros karşısında ağır bir yenilgi aldı. Bordo-mavili ekip sahadan 4-0 mağlup ayrılırken, karşılaşmanın ardından teknik direktör Fatih Tekke’den sürpriz bir karar geldi.

Fatih Tekke, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada 18 aylık görev süresini noktaladığını ve istifa ettiğini duyurdu.

Fatih Tekke istifasını açıkladı

Ferencvaros karşısında alınan 4-0’lık mağlubiyetin sorumluluğunu üstlenen Fatih Tekke, takımının Avrupa Ligi’nde yoluna devam edememesinin ardından görevini bıraktığını açıkladı.

Tekke, yaşananların sorumluluğunun kendisi ve teknik ekibine ait olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Çok üzücü bir gece geçirdik. Tabii ki sebebi ben ve ekibim! Hem ülkemize hem camiamıza üzücü bir gece geçirdik!”

Karşılaşmanın başında takımının iyi bir performans ortaya koyduğunu ifade eden Tekke, Malinovskyi’nin kırmızı kartına kadar mücadelenin olumlu ilerlediğini söyledi.

“18 aylık görevimden istifa ediyorum”

Fatih Tekke, kararını açıklarken uzun süredir Trabzonspor için çalıştığını ve takımın geleceğine yönelik önemli bir potansiyel taşıdığını vurguladı.

Tecrübeli teknik adam açıklamasında şöyle konuştu:

“Kırmızı karta kadar olumlu geçecek bir maç gibiydi. Neticesinde Avrupa Ligi'ne kalamadık. 18 aydır gece gündüz ekibimle, her şeyimle biraz daha iyi ne yapabiliriz diye düşünüyoruz. Takım çok çok daha iyi olacak, bu kesin. Çok uzatmayayım. Kimsenin haberi yok. Şu an itibarıyla 18 aylık görevimden istifa ediyorum.”

Tekke, istifa kararını kendisine yönelik bir sorumluluk olarak gördüğünü belirterek, “Bu cezayı kendime vermek biraz hakkım olsun” ifadelerini kullandı.

“Bazı maçlar insanı çok yaralar”

Ferencvaros karşılaşmasının kendisi açısından oldukça ağır bir gece olduğunu dile getiren Fatih Tekke, bazı maçların teknik direktörler üzerinde derin izler bıraktığını söyledi.

Tekke, “Bazı maçlar vardır, insanı çok yaralar. Bu maçlardan bir tanesini yaşadık. Nasipten ötesine yer yok” dedi.

“Bugünkü mağlubiyet kabul edilebilir değil”

İstifa kararının ardından oyuncularına yönelik de mesaj veren Fatih Tekke, galibiyet ve mağlubiyetlerin sorumluluğuna ilişkin yaklaşımını anlattı.

Tekke, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Oyuncularıma söylediğim bir şey var, mağlubiyetler bana, galibiyetler oyuncularıma yazar. Bugünkü mağlubiyet kabul edilebilir değil. Şanssızlıklar kabul edilir ama ben bunu kabul edemem. Böyle de uyuyamam. Herkes hakkını helal etsin. Elimizden geleni yaptık. Bazen bir hata böyle şeylere sonuç verir. Yapacak hiçbir şey yok.”

Tekke, Trabzonspor’da görev yaptığı dönemde önemli işler yaptıklarını ancak yaşanan sonucun ardından istifa etme kararı aldığını belirterek, camiadan helallik istedi.

Trabzonspor’da yeni teknik direktör kim olacak?

Fatih Tekke’nin istifasının ardından Trabzonspor’da teknik direktörlük koltuğu boş kaldı. Bordo-mavili yönetimin bundan sonraki süreçte yeni teknik direktör konusunda nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

Trabzonspor, Ferencvaros karşısında aldığı mağlubiyetin ardından UEFA Avrupa Ligi’ne veda ederken Avrupa macerasına UEFA Konferans Ligi’nde devam edecek.