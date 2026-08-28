AK Parti Teşkilat Başkanlığının Sosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Tunceli İl Başkanlığına Recai Hazar, Ardahan İl Başkanlığına Hasan Şenel, Karaman İl Başkanlığına Adem Küçükyarma ve Afyonkarahisar İl Başkanlığına Özgür Kavak getirildi.

Açıklamada, görevlerinden ayrılan il başkanlarına bugüne kadar yaptıkları özverili çalışmalar dolayısıyla teşekkür edildi.

Yeni görevlendirilen il başkanlarına ise görevlerinde başarı dileğinde bulunuldu.