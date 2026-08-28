Ankara Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılıkla uğraşan kırsal üreticilere yönelik desteklerini sürdürüyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından ATA Çiftliği’nde (BAKAP) yetiştirilen arpa ve buğdayların hasadı yapılarak elde edilen yemler, manda yetiştiricilerine ulaştırılmaya başlandı.

14 İlçede Yüzde 100 Hibe Desteği

Manda yetiştiricilerine yönelik destek kapsamında, protein açısından zengin üçlü karışım kaba yem (balya) ile arpa yemi üreticilere yüzde 100 hibe olarak veriliyor.

Destekten Ankara’nın 14 ilçesinde faaliyet gösteren 85 manda yetiştiricisinin yararlanması planlanıyor. Bu kapsamda toplam 1700 balya kaba yem ve 170 çuval arpanın dağıtılması hedefleniyor.

Destek sayesinde üreticilerin yem giderlerinin azaltılması ve hayvancılığın sürdürülebilirliğine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Yemler ATA Çiftliği’nde Üretildi

ABB Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Hekimi Mevlüt Şamil Baran, üretimin yerelden güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Baran, ATA Çiftliği’nde yetiştirilen arpa ve buğdaylardan elde edilen yemleri manda yetiştiricilerine ulaştırdıklarını belirterek, bu yıl yaklaşık 1700 balyanın üreticilerle buluşturulacağını ve böylece girdi maliyetlerinin azaltılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Üreticiler Destekten Memnun

Destekten yararlanan manda yetiştiricileri de uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Üreticilerden Mehmet Boşdurmaz, kendilerine 20 balya ve 2 torba arpa desteği verildiğini belirterek belediyeye teşekkür etti.

İbrahim Arıcı ise destekten memnun olduklarını ifade ederek, ihtiyaç duyduklarında kendilerine mesaj gönderildiğini ve bu sayede destekten yararlandıklarını söyledi.

Ömer Aktan da tohum, balya ve diğer ihtiyaçlarda destek aldıklarını belirterek uygulamadan memnun olduklarını kaydetti.

Çağlar Aktan ise desteğin yüzde 100 hibe olmasının üreticiler açısından önemli olduğunu belirterek, geçen yıl da aynı destekten yararlandıklarını ve memnun kaldıklarını ifade etti.