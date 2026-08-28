Sözcü TV programcısı Murat Ağırel, Melih Gökçek ve ailesinin Avrupa’daki ticari faaliyetleri ve servetine ilişkin iddiaları araştırmak amacıyla Almanya’ya gitti.

Ağırel’in araştırmasında, Gökçek’in oğlu Ahmet Gökçek ile eşi Hülya Gökçek tarafından Düsseldorf’ta kurulduğu belirtilen bir şirket üzerinden 4,5 milyon euro bedelle 18 daireli bir binanın satın alındığı iddiası yer aldı.

Aynı şirketin yaklaşık 8 milyon 500 bin euro değerindeki bir AVM’nin satın alınması için de anlaşma imzaladığı öne sürüldü.

Şirketin Finansmanı Araştırılıyor

Araştırmada ayrıca söz konusu şirketin çalışan sayısı ve cirosunun bulunmadığı iddiası gündeme getirildi. Gayrimenkul alımlarında kullanıldığı öne sürülen ve Türkiye’den şirkete aktarıldığı belirtilen paranın kaynağına ilişkin ise henüz net bir bilgi paylaşılmadı.

Ağırel, Almanya’daki şirket kayıtları ve gayrimenkul işlemleri üzerinden söz konusu iddiaların izini sürerken, para transferlerinin kaynağı ve işlemlerin finansmanına ilişkin ayrıntıların açıklığa kavuşturulması gerektiğine dikkat çekti.

Gündeme getirilen iddialarla ilgili olarak Melih Gökçek, Ahmet Gökçek ve Hülya Gökçek tarafından yapılmış bir açıklama bulunup bulunmadığı ise ayrıca araştırılıyor.