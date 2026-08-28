Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, meteorolojik veriler doğrultusunda önümüzdeki 3 gün için orman yangınlarına karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Bakan Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 28-30 Ağustos tarihlerinde Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de kuvvetli rüzgar, yüksek sıcaklık ve düşük nemin etkili olmasının beklendiğini belirtti.

“Ateş Yakmayalım”

Yangın riskinin artacağına dikkat çeken Yumaklı, ormanlık alanlarda ve yakın çevresinde ateş yakılmaması gerektiğini vurguladı.

Yumaklı, kuru otluk alanlara yanıcı madde atılmaması, anız ve bahçe atığı yakılmaması konusunda da uyarıda bulundu. Bakan, en ufak bir duman veya şüpheli durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesini istedi.

“En Büyük Gücümüz Vatandaşlarımızın Duyarlılığı”

Devletin tüm imkanları ve orman ekiplerinin yangınlarla mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüğünü belirten Yumaklı, orman yangınlarının önlenmesinde vatandaşların duyarlılığının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Yumaklı, “En büyük gücümüz vatandaşlarımızın duyarlılığı ile yangın çıkmasını önlemektir” mesajını verdi.