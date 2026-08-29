Olay, saat 23.00 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Memiş Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, araç alım-satım ücreti nedeniyle 6 kişi arasında tartışma çıktı.

Taşlı ve silahlı kavgaya dönüştü

Kısa sürede büyüyen tartışmada taraflar birbirlerine taş atmaya başladı. Bu sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, tabancayla Engin A.’ya (25) ateş etti.

Tabancadan çıkan mermi, Engin A.’nın sol bacağına isabet etti. Kavgaya karışan 3 şüpheli ise olayın ardından kaçtı.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Yaralanan Engin A., çevredekilerin yardımıyla özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralının sağlık durumuyla ilgili bilgi verilmedi.

Öte yandan taşlı ve silahlı kavga, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tarafların birbirlerine taş attığı ve yaşanan arbede yer aldı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.