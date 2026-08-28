2026 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, A Grubu’ndaki beşinci ve son maçında Polonya ile karşı karşıya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan mücadelede milliler, rakibine 3-2 mağlup oldu. 129 dakika süren karşılaşmada iki takım da büyük mücadele ortaya koydu.

İlk set Türkiye’nin

Karşılaşmaya etkili başlayan Filenin Sultanları, ilk seti 25-15 kazanarak mücadelede 1-0 öne geçti.

İkinci sette üstünlüğü Polonya’ya kaptıran milliler, bu seti 21-25 kaybetti. Üçüncü sette de rakibine 25-22 üstünlük sağlayan Polonya, maçta 2-1 öne geçti.

Dördüncü sette toparlanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, rakibine şans tanımadı. Milliler seti 25-16 kazanarak skoru 2-2’ye getirdi.

Karşılaşmanın karar setinde ise Polonya üstünlüğünü ortaya koydu. Beşinci seti 15-10 kazanan Polonya, mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.

Filenin Sultanları son 16 turunda

Polonya karşısında aldığı mağlubiyete rağmen grup etabını 4 galibiyetle tamamlayan Türkiye, Avrupa Şampiyonası’nda son 16 turuna yükseldi.

Ay-yıldızlı ekibin son 16 turundaki rakibi Azerbaycan oldu. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki mücadelede milliler çeyrek finale yükselmek için sahaya çıkacak.

Maçın set sonuçları

1. set: Türkiye 25-15 Polonya

Türkiye 25-15 Polonya 2. set: Türkiye 21-25 Polonya

Türkiye 21-25 Polonya 3. set: Türkiye 22-25 Polonya

Türkiye 22-25 Polonya 4. set: Türkiye 25-16 Polonya

Türkiye 25-16 Polonya 5. set: Türkiye 10-15 Polonya

Süre: 129 dakika

Salon: Sinan Erdem Spor Salonu