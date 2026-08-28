İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda, Mart 2023'ten bu yana hakkında toplam 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mine Mumcu'nun Kadıköy Bağdat Caddesi çevresinde olduğu tespit edildi.

Lüks kafeteryada yakalandı

Polis ekipleri, Mumcu'yu Suadiye'de lüks bir kafeteryada oturduğu sırada yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinden başka bir kişiye ait kimlik çıktığı ve bir süre gerçek kimliğini kabul etmediği belirtildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Mumcu'nun, daha sonra adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Hakkında 38 ayrı yakalama kararı var

Yapılan incelemelerde Mine Mumcu'nun ‘örgüt kurmak’, ‘sahtecilik’, ‘güveni kötüye kullanmak’, ‘gasp’ ve ‘kamu görevlisi olduğunu iddia ederek dolandırıcılık’ suçlarının da aralarında bulunduğu 12 farklı suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

Mumcu hakkında 38 ayrı yakalama kararı bulunduğu belirlendi. Bu kararların 20'sinin kesinleşmiş hapis cezalarına ilişkin olduğu, 18 dosyada ise ifadesinin alınması amacıyla arandığı kaydedildi.

‘Ponzi Mine’ hakkında 35 milyon liralık dolandırıcılık iddiası

Mine Mumcu'nun, ünlülere yönelik kurduğu öne sürülen saadet zinciri üzerinden yaklaşık 35 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı iddia edilmişti.

Mumcu'nun mağdurları arasında Helin Avşar, Ece Erken ve basketbolcu Semih Erdem'in de bulunduğu öne sürülmüştü.

Hakkındaki iddialara göre Mumcu, bazı olaylarda kendisini avukat, bazı olaylarda ise Yahudi uyruklu bir iş kadını olarak tanıttı.

Firari olarak aranan ‘Ponzi Mine’ lakaplı Mine Mumcu'nun Kadıköy'de yakalanmasıyla hakkındaki 38 ayrı yakalama kararından oluşan süreçte yeni bir gelişme yaşandı.