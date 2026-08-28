Yayın hayatına başlayalı henüz 2 hafta olan Koza TV’de dikkat çeken ayrılıklar yaşandı. Kanalın Yayın Kurulu Başkanı Özgür Çakmakçı ile program sunucusu Gülşah İnce, kanaldan ayrıldıklarını açıkladı. Çakmakçı, ayrılık kararının gerekçesini “yönetimle aramızdaki ilkesel bir fikir ayrılığı” olarak açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Koza TV macerasının kendisi için sona erdiğini belirten Çakmakçı, 9 ay önce tek bir masa ve sandalyeyle başlayan sürecin ardından yerel bir kanalı ulusal haber kanalına dönüştürmeyi başardıklarına inandığını ifade etti.

Çakmakçı, paylaşımının sonunda “Şimdi ayrılma zamanı” ifadelerini kullandı.

Koza TV'nin program sunucularından Gülşah İnce de kanaldan ayrıldığını duyurdu. İnce, ayrılık nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapmazken, birlikte çalıştığı gazetecilere teşekkür etti. İnce, paylaşımında özellikle Özgür Çakmakçı ve Fikret Bulut'a teşekkür ederek, “Onlarla birlikte her zorluğa göğüs geren…” ifadelerini kullandı.

Koza TV’de kısa süre içerisinde yaşanan iki ayrılık, kanalın yayın politikası ve yönetimiyle ilgili yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi.