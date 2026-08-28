Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerin okula daha kolay alışmasını sağlamak amacıyla yürütülen uyum eğitimlerinin kapsamını genişletiyor. Yeni uygulamayla birlikte özellikle okul hayatına ilk kez başlayan çocukların velileri de sürece etkin biçimde dahil edilecek.

Bakanlığın planlamasına göre okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik aile katılımlı etkinlikler düzenlenecek. Veliler, çocuklarının okul ortamını tanımasına ve yeni düzene alışmasına öğretmenlerle birlikte destek verecek.

KAMUDA ÇALIŞAN VELİLERDEN BİRİ İZİNLİ SAYILACAK

Uyum eğitimlerine katılımı kolaylaştırmak amacıyla kamuda çalışan anne veya babadan birine idari izin hakkı tanınacak.

Kamu çalışanı veli, 7-11 Eylül tarihleri arasında çocuğunun uyum programına katılabilmek için günde 3 saati aşmayacak şekilde idari izinli sayılacak. Uygulama anne ve babanın ikisini birden değil, velilerden yalnızca birini kapsayacak.

İzin süresinin okul tarafından hazırlanan uyum programına göre kullanılması öngörülüyor. Böylece velilerin görevlerini tamamen bırakmadan çocuklarının okuldaki ilk günlerine eşlik edebilmesi amaçlanıyor.

AİLE KATILIMI GÜÇLENDİRİLECEK

MEB, ailelerin eğitim sürecinin önemli paydaşlarından biri olduğu yaklaşımıyla okul-aile iş birliğini artırmayı hedefliyor. “Ailemle Eğitim Yolculuğum” çalışmaları kapsamında hazırlanan etkinlikler uygulanacak, okul öncesi aile eğitim bültenleri de velilere düzenli olarak ulaştırılacak.

Bakanlığın 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin genelgesinde; okul öncesi, ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıf öğrencileri için uyum eğitimleri düzenleneceği belirtildi. Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıflara yönelik etkinliklerin ise ailelerin etkin katılımıyla gerçekleştirilmesi istendi.

Uyum programları 7-11 Eylül’de yapılacak, 2026-2027 eğitim öğretim yılı ise 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak.